«​​​​​​​Gesundes, frisches Essen - das macht Leute glücklich»

Wo haben Sie gestern Zmittag gegessen?

Markus Herger: Ich esse nie Zmittag, weil ich über Mittag im von mir geführten Restaurant in der Ferag arbeite. Unser Küchenteam isst jeweils um 13.30 Uhr, doch das ist mir zu spät. Ich esse dann abends mit meiner Frau zu Hause.

Marc Ingold: Ich habe in der Universität Bern gegessen, in einem Betrieb von uns. Ich hatte Hunger, und unser Restaurant lag am nächsten beim Büro. Zudem ist es auch wichtig, dass man als ZFV-Vertreter immer wieder mal die Situation aus der Sicht des Gastes anschaut.