Rohrmax-Sanitäre unter falscher Flagge

In letzter Zeit erhält die Rohrmax AG mit Hauptsitz in Grüningen zahlreiche Beschwerden wegen horrender Kosten und schlechter Arbeit. Auch im Internet werden die Mitarbeiter des Unternehmens für Abfluss-, Rohr- und Kanalreinigung mit regelrechten Beschimpfungen überzogen. Allerdings richten sich die Vorwürfe an den falschen Adressaten. «Es stellt sich jeweils sehr schnell heraus, dass diese Leute auf Betrüger hereingefallen sind, die sich als unsere Mitarbeiter ausgegeben haben», sagt Eve Schmidt, CEO der Rohrmax AG.