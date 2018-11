Hinwil verliert 40 Jobs

Über 90 Jahre hat die Emil Forster AG mit Sitz in Hinwil Stanzwerkzeuge und Stanzteile – anfangs für die Textilindustrie, später für die Automobil- und Maschinenindustrie – hergestellt. Damit ist per Ende Jahr Schluss: Die Firma wird dann vollständig aufgelöst. Von den insgesamt 40 Mitarbeitern sind inzwischen nur noch drei im Betrieb tätig. Die anderen haben das Unternehmen bereits Ende Oktober verlassen. Fast alle von ihnen sollen bei einem anderen Arbeitgeber in der Region untergekommen sein, wie die Emil Forster AG mitteilt.