Was sind die Brexit-Folgen für Oberländer Firmen?

Nur noch viereinhalb Monate. Dann, am 29. März 2019, wird Grossbritannien offiziell die EU verlassen. Derzeit arbeiten beide Seiten unter Hochdruck an einem Austrittsabkommen. Es soll das Verhältnis zwischen ihnen bis zum Ende der Übergangsfrist nach dem Brexit regeln. Diese endet am 31. Dezember 2020.

Auch Oberländer Unternehmen verfolgen die laufenden Verhandlungen mit gespannter Aufmerksamkeit. Schliesslich ist das Vereinigte Königreich ein wichtiger Exportmarkt. Zudem haben einige von ihnen Vertriebs- und Produktionsstandorte auf der Insel.