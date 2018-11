«Wir Männer sind klassische Bedarfskäufer»

Zusammen mit Ihren beiden Schwestern führen Sie das Schuhhaus Walder in der sechsten Generation. Was bedeutet das für Sie?

Daniel Walder: Es erfüllt mich mit Stolz, dieses Unternehmen mit dieser Tradition führen zu können. Speziell ist auch, dass meine beiden Schwestern da mitmachen und auch in der Geschäftsleitung sind.



Wie gelang es Ihren Eltern, bei Ihnen und den Schwestern das Interesse für die

Firma zu wecken?