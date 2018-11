London gibt Panolin mehr Handlungsspielraum

Fast zweieinhalb Jahre ist es her, dass die Panolin Gruppe mit Hauptsitz in Madetswil eine Tochterunternehmung in Grossbritannien gegründet hat. Am 1. Juli 2016 eröffnete der Hersteller von Hochleistungsschmierstoffen seinen Standort nahe London: die Panolin UK Ltd. Die Annahme des Brexit-Referendums durch die Briten war da gerade eine Woche alt.