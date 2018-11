So kreativ sind junge Berufsleute

An der Eröffnung des Lehrlingswettbewerbs Züri-Oberland gab es am Mittwochabend, dem 7. November, gleich zwei Bühnen: eine buchstäbliche und eine übertragene. Erstere gehörte dem Comedy-Duo «Die Zwillinge» und einigen Rednern, die in der Turnhalle Mettlen in Pfäffikon für den festlichen Auftakt sorgten. Dann aber gehörte die «grosse Bühne» den 87 angehenden Berufsleuten, die auf der Ausstellungsfläche publikumswirksam ihre insgesamt 38 Projekte aufgebaut hatten.

Blick zurück in die 1970er