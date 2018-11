Firmenbesuch im Zeichen der Präzision

Am späten Dienstagnachmittag veranstaltete der Arbeitgeber-Verband Zürcher Oberland und rechtes Seeufer (AVZO) einen Herbstanlass in Rüti. Am Firmensitz der Hch. Kündig & Cie. AG erwartete die Verbandsmitglieder zuerst die Vorführung eines Films anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums des Familienunternehmens, das als Hersteller von Mess- und Regelgeräten für die Folienextrusion – etwa Geräte für die Messung der Foliendicke – weltweit tätig ist.

Rundgang mit Referaten

Für die anschliessende Firmenbesichtigung wurden die Besucher in Gruppen aufgeteilt. Anhand von Kurzreferaten zu den verschiedenen Geschäftsfeldern des Unternehmens wurde beispielsweise die Entwicklung von Präzisionsmessgeräten oder Spitalutensilien und Textilindustrieteile anschaulich vorgeführt.

Abgerundet wurde der Anlass mit einem Apéro, der Gelegenheit zum Netzwerken bot.