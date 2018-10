Nachwuchs händeringend gesucht

Der Fachkräftemangel ist ein branchenübergreifendes Problem. In fast allen Berufsfeldern beklagen Personalverantwortliche, Firmeninhaber und Verbände, dass die Suche nach qualifiziertem Nachwuchs zusehends schwieriger wird.

Die Lebensmittelberufe bilden hier keine Ausnahme. Bäckereien, Konditoreien, Käsereien oder Metzgereien können ihre Lehrstellen häufig nicht oder nur teilweise besetzen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Veränderte Ansprüche in Bezug auf Freizeit und Entlöhnung, aber auch eine gesamtgesellschaftliche Tendenz zur Akademisierung spielen dabei eine Rolle (siehe Interview).

Zusammenspannen für Lernende

Der Verein Pro Zürcher Berggebiet («Natürli Zürioberland Regionalprodukte») und das Kompetenznetzwerk Ernährungswirtschaft (Weinfelden) spannen zusammen, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken: Zum zweiten Mal veranstalten sie im November zwei Berufswahlanlässe für Schüler in vier Oberländer Lebensmittelbetrieben (siehe Box). Drei von ihnen gewähren vorab Einblick in ihre aktuelle Lehrstellensituation und zeigen auf, worauf man heutzutage achten muss, um die Jugendlichen für ihren Beruf zu begeistern und in der Branche zu halten.