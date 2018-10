Dicke Luft wegen Hinwiler Recyclinganlage

Die Grosswetterlage über der Kezo in Hinwil könnte so schön sein. Hier, auf dem Gelände des Zweckverbands Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (Kezo), betreibt die ZAV Recycling AG seit Anfang 2016 die weltweit erste Aufbereitungsanlage für Trockenschlacke im grosstechnischen Massstab (siehe Box am Ende). Ein Pionierprojekt, bei dem wertvolle Metalle aus der Schlacke gewonnen werden. Aber auch ein Projekt, an dem sich Kritik entlädt, seit der Kanton mit einem Machtwort dazwischengefunkt hat.