Forscher entzaubert Roboter-Mythen

Intelligenz ist demnach eine Form der «Adaptivität», also der Anpassungsfähigkeit. «Adaptivität ist nicht im Gehirn, sondern an der Peripherie», stellte er fest. Wie Pfeifer in einem kurzen Video veranschaulichte, können wir ein Glas nur deshalb anheben, weil unsere Fingerkuppen mit deformierbarem Gewebe überzogen sind. In diesem Sinne gebe es keine klare Trennung zwischen Steuerung (Gehirn) und Hardware (Händen). «Die Funktionalität liegt im Material.»

Ein künstlicher Barmann

Diese Erkenntnis machen sich Pfeifer und seine Mitarbeiter in dem Projekt «Robolounge» zunutze, das er in seinem Referat kurz vorstellte. Ziel ist die Entwicklung eines roboterisierten Barmanns. Die dafür erforderlichen sensomotorischen Fähigkeiten seien besonders anspruchsvoll und liessen sich später auf andere Anwendungsgebiete (etwa Spitäler oder Haushalte) übertragen. Gleichzeitig sei das Gastgewerbe für diese Form der Automatisierung wirtschaftlich attraktiv.

«Wir betrachten die Bar als Ökosystem.» Rolf Pfeifer, Roboterforscher

Ein leitendes Prinzip bei der Entwicklung des künstlichen Barmanns ist laut Pfeifer das sogenannte «Scaffolding» (englisch für: «mit einem Gerüst versehen»). Dabei würde die Umwelt des Roboters so bearbeitet, dass nicht mehr alle Funktionalität in den Roboter hineindesignt werden müsse. Als Beispiel nannte er Richtmikrofone zur besseren Spracherkennung in einem geräuschintensiven Umfeld. «Wir betrachten die Bar als Ökosystem.»

Auf einen Besuch nach China

«Besuchen Sie die Robolounge», forderte Pfeifer die Zuschauer am Ende auf. Allerdings ist das Projekt noch gar nicht abgeschlossen. Zudem liegt der geplante Standort Zhongguancun – Chinas Silicon Valley – nicht gerade um die Ecke. Interesse geweckt hat Pfeifer aber allemal, wie man dem grossen Beifall entnehmen konnte.