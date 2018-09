«Wie Brot zum günstigen Massenprodukt wurde»

Wir sind sehr zufrieden. Aber auch wir müssen jeden Tag schauen, dass es läuft, müssen permanent ein waches Auge auf die Geschäftszahlen richten.» René Schweizer, Inhaber und Geschäftsführer der Konditorei Voland mit zehn Geschäften im Zürcher Oberland, geht es gut. Nicht so, wie seinen Kollegen, die in den vergangenen Wochen in Wetzikon, Gossau und Illnau-Effretikon insgesamt vier Bäckerei-Läden aufgeben mussten (wir berichteten).