Kämpferin für Chancengleichheit

Mitte der 1980er Jahre standen Sie am Beginn Ihrer Berufslaufbahn. Sie hatten gerade die Matur in der Tasche und begannen mit dem Jus-Studium. Das ist nun 30 Jahre her. Wenn Sie sich die heutige Generation junger Frauen anschauen: Beneiden oder bedauern Sie diese um ihre Karrierechancen.