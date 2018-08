Der Architekt für edle Tropfen

In einem alten Schopf in Neschwil bei Weisslingen hat eine Firma ihren Sitz, wie es ihrer nicht viele in der Schweiz gibt: die Vogel Weinkellerbau GmbH. Vor rund einem Jahr wagte Geschäftsführer Daniel Vogel (40) den Schritt in die Selbstständigkeit. «Die Arbeit ist so schön und der Anbietermarkt relativ klein, dass ich unbedingt in der Branche arbeiten wollte», sagt er.