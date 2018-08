Fällander Firma stoppt Iran-Projekt

Ein Jahr Arbeit für den Papierkorb. Das ist die unerfreuliche Bilanz der Bucher Leichtbau AG. Von Ende Januar 2017 bis Ende Januar 2018 entwickelte das Fällander Unternehmen ein neues Küchensystem für acht Flugzeuge der staatlichen Fluggesellschaft des Iran (Iran Air). Auftraggeber war Airbus. Mit dem grössten europäischen Flugzeughersteller arbeitet Bucher Leichtbau seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. Diesmal sollte die Zusammenarbeit nicht von Erfolg gekrönt sein. Schuld daran: Donald Trump.

Schon im Wahlkampf hatte der spätere US-Präsident keinen Hehl daraus gemacht, dass er das Atomabkommen mit dem Iran für desaströs hielt. Dieses war am 16. Januar 2016 in Kraft getreten und hatte überhaupt die Voraussetzungen für verbesserte Wirtschaftsbeziehungen geschaffen. Denn mit dem Abkommen wurden die westlichen Sanktionen aufgehoben. Im Laufe von 2017 – Trump hatte sein Amt am 21. Januar angetreten – mehrten sich die Zeichen, dass der US-Präsident wieder Sanktionen gegen Teheran verhängen würde.

Wachsende Sorge nach Projektstart

Kaum etwas fürchtet die Wirtschaft mehr als Unsicherheit. In Fällanden, wo ein eigenes Projektteam mit der Entwicklung und Konstruktion des Küchensystems beschäftigt war, verfolgte man die Entwicklungen in den USA mit wachsender Sorge – und zog dann die Reissleine: «Im Januar dieses Jahres haben wir Airbus und Iran Air ganz klar kommuniziert, dass wir das Projekt stoppen», sagt CEO Beat Burlet. «Der Entscheid ist auf Verständnis gestossen. Allen Beteiligten ist klar gewesen, dass es nicht mehr weitergeht.»

Am 8. Mai 2018 kündigten die USA das Iran-Abkommen einseitig auf: Wer künftig mit dem Regime Handel treiben will, dem drohen Strafen für seine Geschäfte in den USA; US-Firmen müssen die Zusammenarbeit mit ihm beenden. Einen Monat später erklärte Guillaume Faury, Chef der Zivilflugzeugsparte von Airbus, dass man «sehr wahrscheinlich» nicht in der Lage sei, den Grossauftrag über insgesamt 100 Maschinen im Katalogwert von umgerechnet 18 Milliarden Euro abzuschliessen. Das Problem: Je nach Typ stammen ungefähr 30 Prozent der Komponenten von US-Zulieferern.

Seit dem 6. August sind die neuen US-Sanktionen in Kraft. Bisher hat Airbus nur drei Jets ausliefern können. Keiner mit einer Bordküche von Bucher Leichtbau.