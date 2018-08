Die Zukunft der Landwirtschaft

Nach der dritten Zone erreichen wir die Paprika-Produktion. Unterwegs sind uns einige Arbeiter entgegengekommen, denen Kroon etwas Scherzhaftes auf Polnisch zugerufen hat. Zwischen Anfang April und Ende Oktober ist Hauptsaison im Gewächshaus. Dann arbeiten hier etwa 20 Leute. Plötzlich bleibt Kroon stehen. «Thomas, dein Besuch», ruft er rechts in eine Pflanzenreihe hinein.

In drei Metern Höhe steht Firmenchef Thomas Beerstecher auf einer Arbeitsbühne. Der Gemüsebauer trägt ebenfalls Arbeitsmontur. Sogleich lässt er die Bühne nach unten fahren.

Einsatz für optimales Klima

Beerstecher leitet den Betrieb in der vierten Generation. An dessen Hauptstandort in Dübendorf befindet sich neben grossen Gemüsefeldern ebenfalls ein Gewächshaus. «Aber das ist nicht so modern wie dieses hier», sagt der 52-Jährige beim Rundgang. Das könne man schon daran erkennen, dass das Hinwiler Gebäude deutlich höher angelegt sei. Bis zu den Giebeln sind es sieben Meter. So bleibt zwischen den Pflanzenspitzen und dem Dach ein Abstand von etwa drei Metern. «Das schützt die Pflanzen vor der direkten Strahlungswärme und sorgt durch die bessere Luftzirkulation für ein optimales Klima.»

«Die heutige Technologie erlaubt uns eine viel feinere Dosierung.» Thomas Beerstecher, Geschäftsführer

Zudem wachsen die Pflanzen nicht direkt auf dem Boden, sondern aus einem Substratband aus Kokosfasern, das ohne Bodenkontakt unterhalb der Pflanzenreihen verläuft. Jede Pflanze ist mit einem schmalen weissen Röhrchen verkabelt, durch das nur so viel Wasser und Nährstoffe hineingeleitet werden, wie die Pflanze auch benötigt. Eine spezielle Waage misst permanent das Gewicht des Substrats, um den Flüssigkeitsverlust und so den Wasserbedarf festzustellen. «Früher musste man dazu den Finger in die Erde stecken. Die heutige Technologie erlaubt uns eine viel feinere Dosierung», sagt Beerstecher.

Gerade bei den Tomaten sei diese Vorgehensweise entscheidend. Deren Aroma hänge nicht allein vom Saatgut ab, sondern auch von einer punktgenauen Wasserversorgung und einer optimal eingestellten klimatischen Umgebung. «Gibt man Tomaten zu viel Wasser, werden sie wässrig und verlieren an Geschmack. Deswegen muss man sie kurz halten», sagt er.