Züriost verlost 2x1 Bade(s)pass

Die Bäder bieten meist mehr als nur Schwimmen, Baden oder und Planschen: So trifft man sich in der Dorfbadi zum gemeinsamen Jass und geniesst im Badikiosk ein kühlendes Eis. In den Freibädern finden die Gäste gemütliche Schattenplätze unter den Bäumen. Die Seebäder bieten ruhige Plätze in Seenähe, aber auch Vergnügen für Aktive auf der Spielwiese. Rutschbahnen lassen Kinderherzen höher schlagen - ob direkt in den See oder ins Freibad – Spass ist garantiert.