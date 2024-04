Züriost verlost 5x2 Tickets für das Gin-Festival im Zeughausareal in Uster

Gin erfreut sich grosser Beliebtheit und ist aus vielen Haushalten nicht mehr wegzudenken. Trotzdem fehlt es vielen Konsumentinnen und Konsumenten an Wissen über Gin sowie an Vergleichs- und Degustationsmöglichkeiten. Das Gin-Festival will diese Lücke schliessen und kehrt nach den erfolgreichen ersten Festivals in Uster und Flums erneut in diese beiden Städte zurück.