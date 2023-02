Interview mit Kantonsratskandidat Vlk

Herr Vlk, woher stammt Ihr spezieller Nachname?

Simon Vlk: Mein Vater flüchtete aus Tschechien in die Schweiz, nachdem 1968 der «Prager Frühling» durch den Einmarsch der russischen Armee beendet wurde. Vlk bedeutet auf tschechisch «Wolf», und mit Vlk bin ich der vielleicht einzige Schweizer ohne Vokal im Nachnamen ;-).

Sind Sie auch in der damaligen Tschechoslowakei geboren?

Geboren bin ich in Uster und 38 Jahre später wohne ich noch immer sehr gerne hier. Ich lebe mit meiner Partnerin und unseren beiden Jungs in einer Patchwork-Familie.

Sie sind Teilhaber einer Webdesign-Agentur, wie kam es dazu?

In den Nullerjahren gründeten ein Kollege und ich mit jugendlichem Übermut eine Agentur für Webdesign. Wie sich herausstellte, waren wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Binnen kurzer Zeit wuchsen wir zu einem Unternehmen mit rund 25 Mitarbeitern. Heute betreuen wir einen Kundenstamm von mehr als 3000 KMU in der gesamten Deutschschweiz und der Romandie.

«Freiheit, Gemeinsinn und Fortschritt.»

Simon Vlk, FDP-Kantonsratskandidat aus Uster

Ich nehme an, als «Gewerbler» ist das Thema Steuern wichtig für Sie?

Das ist so, insbesondere Familien und der Mittelstand sollten steuerlich entlastet werden. Die «Heiratsstrafe» gehört aufgehoben und dank den hohen Überschüssen der Staatsrechnung, dürfte man den kantonalen Steuerfuss um zwei Prozent reduzieren.

Wie stehen Sie zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit?

Ich glaube an Umweltschutz durch Innovation. Photovoltaik-Anlagen in den Alpen können einen wichtigen Beitrag zur Lösung der Energiekrise bilden. Zudem bin ich ein grosser Fan von Vertical Farming.

Haben Sie ein besonderes Credo in der Politik?

Gemeinschaftssinn rockt! Im Zusammenspiel mit Freiheit und Selbstverantwortung führt das «konstruktive Miteinander» zum Erfolg und Fortschritt unseres Bezirks und unseres Kantons.