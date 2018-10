Regionalleiter stellte die Arbeit der SBB vor

Im Theater am Gleis Winterthur eröffnete die Volkshochschule Winterthur und Umgebung am gestrigen Dienstag die Kurssaison 2018/19. Vor vollen Rängen referierte der Winterthurer Werner Schurter, Leitungsmitglied der SBB, zum Auftakt über den Bahnverkehr in der Eulachstadt.

Das Unglück im Juni 2018

Packend legte der Referent auch dar, wie es zum Unglück im Juni kam, welcher Schaden entstand und wie die SBB auf solche gravierenden Vorkommnisse reagiert. Gemäss Werner Schurter haben die SBB ein umfassendes Störungsmanagement aufgebaut, das bei kleineren Vorkommnissen und grossen Ereignissen einsatzbereit steht. Von der ersten Schadensmeldung bis zu den ersten Handlungsschritten vergehen oft nur wenige Minuten, betont er, aber die Kunden würden dies bereits als «längere Zeit» erleben.

In Minutenfrist müssen der Vorfall, der Schaden und die Folgen, abgeklärt werden. Ohne genaue Analyse mache man das Ganze nur noch schlimmer. Eindrucksvoll zeigte Werner Schurter in seinem Vortrag auf, wie der Informationsfluss verläuft und all die verschiedenen Kundensegmente informiert werden: von den Wartenden im Bahnhof bis hin zu den Reisenden in den Zügen.

Das Schadensereignis im Juni bewältigte die SBB, gemäss Werner Schurter, mit 1719 Massnahmen, 441 Meldungen und 15 Betriebskonzepten.

Kritik wegen fehlenden Rolltreppen

Der Regionalleiter der SBB sprach auch über die aktuellen Arbeiten im Bahnhof Winterthur. Das Ziel sei, den Ansprüchen des wachsenden Publikumsverkehrs zu genügen und zugleich einen städtebaulichen Gewinn zu erreichen. «Die Bauarbeiten haben so zu erfolgen, dass der Bahnverkehr möglichst ohne Einschränkungen ablaufen kann», sagte er.

Immerhin ist Winterthur von der Personenfrequenz her mit aktuell 110‘000 Passagieren der fünftgrösste Bahnhof der Schweiz. Bis ins Jahr 2030 werden 160‘000 Passagiere erwartet und die Frequenz von 800 Zügen pro Tag wird auf ca. 900 steigen.

Die provisorische Passerelle über die Gleise trage dazu bei, die Bauzeit um zirka ein Jahr zu verkürzen. Dass im künftigen Bahnhof Winterthur keine Rolltreppen vorgesehen sind, löste Unverständnis im Publikum aus. Werner Schurter versprach, das Anliegen in die SBB-Sitzungen mitzunehmen.

Thema war auch der Brüttemer Tunnel, der die Streckenführung via Effretikon entlasten wird, und zu dem Bundesrat und Parlament demnächst Stellung nehmen.

SBB ist sich ihrer Schwachpunkte bewusst

Eine eigentliche wissenschaftliche Spitzenleistung stellt nach Werner Schurter die Gestaltung des Fahrplans dar. Dazu brauche es eine langjährige Vorarbeit. «Aktuell arbeiten die SBB am Fahrplan 2035», so der Referent. Die künftige gesellschaftliche und verkehrsmässige Entwicklung werde dabei ebenso einbezogen wie Anforderungen der Kunden im Personen- und Güterverkehr.

Referent Werner Schurter hielt abschliessend fest, dass die SBB sich gewisser Schwachpunkte bewusst seien und intensiv an Lösungen arbeiten würden. Gleichzeitig warb er um Verständnis angesichts der Grösse und Schwierigkeit der Aufgaben.

Hans-Ulrich Munziger, Präsident der Volkshochschule Winterthur und Umgebung, sagte abschliessend: «Künftig versteht man die Informationen zum Bahnverkehr besser.» Werner Schurter‘s Referat trage dazu bei, die enorme Leistung der SBB mehr zu schätzen.

