Wie ein Winterthurer das chinesische Studentendasein erlebt

In China absolvieren alle angehenden Studenten vor der Universität eine staatliche Eignungsprüfung. Je nach erzielter Punktzahl wird ein Studienfach zugewiesen und entsprechend den staatlichen Wirtschaftsplänen verteilt. Die meisten landen daher im Bereich der Ingenieurwissenschaften, worüber längst nicht alle glücklich sind. Die Studiengebühren sowie Unterkunft sind jedoch gratis und ein zukünftiger Job garantiert. Mittlerweile trifft man auch auf Studierende, die ihr Fach und den Studienort selbst gewählt haben. In der Regel sind es solche aus gutem Hause, denn die Gebühren sind in diesem Fall selbst zu bezahlen.

Der Campus als Kleinstadt

Auf dem riesigen Campus kann man leben, ohne diesen je verlassen zu müssen. Es gibt Supermärkte, Gyms, Sportplätze, ein Schwimmbad, eine Bibliothek, Banken, kleine Restaurants, Cafés, Pärke und riesige Kantinen. Einige Einheimische sind der Überzeugung, die Regierung will die Studenten von der Strasse fernhalten, um Radau zu verhindern. So werden die Universitäten landesweit immer weiter aus den Stadtzentren herausverlegt. Auch grosse Fakultäten des Jiaotong-Hauptcampus, aktuell in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums, sollen nächstes Jahr verlegt werden.