Wenn der Trainer den Kranz gleich selber holt

Am Thurgauer Kantonalschwingfest in Amriswil holte Remo Ackermann für die Athleten des Schwingklubs Zürcher Oberland als Sechster die Kohlen gleich selber aus dem Feuer. Der in Hinwil wohnende Tösstaler ist der neue technische Leiter des Schwingklubs.



Ackermann startete im Thurgau mit einem Sieg über Rico Ammann in den Tag. Dann folgte die einzige Niederalge des Tages gegen «Oldie» Stefan Burkhalter (47). Anschliessend bettete Ackermann Ion Bordos, Michael Steiner und Manuel Keller ins Kurzholz.