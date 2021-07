Der logische Sieger

Dass der 10-minütige Schlussgang gestellt endete, war keine eigentliche Überraschung. Mit fünf Siegen in Folge hatte sich der Fischenthaler Fabian Kindlimann in eine so gute Ausgangslage gebracht, dass ihm ein Remis gegen seinen Klubkollegen Roman Schnurrenberger zum Festerfolg beim Bachtel-Schwinget mit 58,25 Punkten reichte.

Er habe nichts riskieren wollen, sagte der rund 130 kg schwere Kindlimann nach seinem bereits dritten Sieg nach 2012 und 2017 auf dem heimischen Kulm zu seiner Taktik.