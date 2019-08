Zwei Unenschieden im fünften Gang

Trotz mehrheitlich überlegen geführtem Gang konnte Roman Schnurrenberger im fünften Gang des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Zug nach sieben Minuten Gangdauer gegen den Berner Maël Staub (Tavannes) nicht zum siegbringenden Wurf ansetzen.

Vor allem versuchte er es gegen den um einen halben Kopf grösseren Staub wiederholt mit Kurzversuchen, die aber allesamt nicht zum erhofften Resultat führten. So muss Schnurrenberger weiter hoffen für den Weiterverbleib im Wettkampf, und die Maximalnote in Gang sechs ist Pflicht.

Keine Überraschung war dann das Remis zwischen Fabian Kindlimann und dem Berner Hünen Jonas Lengacher auf Platz sieben. Kindlimanns Schwingweise ist für jeden Schwinger unbequem, und war auch für Lengacher eine Knacknuss, die er nicht zu knacken imstande war.

Eine Entscheidung lag in diesem Kampf kaum einmal unmittelbar bevor, zu sehr neutralisierten sich die beiden Schwergewichte; Kindlimann bei 185 cm Grösse 135 kg und Lengacher 188 cm/125 kg. Da kann man nur sagen: «Manne mit Posture». Sollte der Kranz weiterhin in Reichweite liegen, muss in Gang sechs ein Sieg her.

Rangliste nach 5 Gängen: 1. Armon Orlik, Maienfeld, 49,50 P. 2. Marcel Bieri, Edibach, 49,00 P. 3. Joel Wicki, Sörenberg, und Christian Stucki, Lyss, je 48,75 P. Ferner: 10a Fabian Kindlimann, Fischenthal, 47,00 P. 18e Roman Schnurrenberger, Dussnang, 45,00 P.



Start missglückt

Den Oberändern Roman Schnurrenberger, Fabian Kindlimann und Nicola Funk war am Samstag der Start in das ESAF nicht geglückt.

Bereits in seinem ersten Aufeinandertreffen auf Platz 5 kurz nach acht Uhr musste Nicola Funk in die Hosen steigen. Gegner war der Innerschweizer Kranzer André Muff, der den Hinwiler bezwingen konnte.

Wenigstens ein Unentschieden erreichte Fabian Kindlimann gegen den Innerschweizer Eidgenossen René Suppiger (Sursee), der in der Folge gar den Mitfavoriten Samuel Giger mit einer Niederlage aus den Titelträumen holte. In einem zähen Kampf musste dieser rund zehn Minuten unterbrochen werden, weil Suppiger wegen Nasenbluten kurzzeitig gepflegt werden musste.

Eine einmalige Chance verpasste Roman Schnurrenberger, der als letzter der drei Oberländer gegen den Innerschweizer Marco Rohrer aus St. Niklausen klare Vorteile hatte und mit viel Pech den Sieg nicht realisieren konnte. Er wurde vom schlaksigen Obwaldner Teilverbandskranzer am Boden ausgekontert und musste eine ärgerliche Auftaktniederlage hinnehmen.

Zwischenbilanz nach zwei Gängen durchzogen

Einen Sieg konnte Eidgenosse Kindlimann in Gang zwei feiern. Er besiegte den starken Berner Fritz Ramseier mit seiner Spezialwaffe Kopfgriff. Mit 18,50 Punkten ist er auf Platz 6 rangiert.

Sein Selbstvertrauen dürfte damit gestiegen sein und für weitere positive Ergebnisse, sprich Siege, sorgen. Dies ist auch nötig, weil Schnurrenberger auch im zweiten Gang nicht über ein Unentschieden gegen den Südwestschweizer Sven Hofer (Kerzers) hinauskam und sich noch gewaltig steigern muss, um sich für den Ausstich am Sonntagmorgen mit Gang fünf und sechs belohnen möchte. Er ist damit mit dem Zwischentotal von 17,50 Punkten klar unter seinen Erwartungen geblieben.

Dies sieht auch der Präsident des Schwingklubs Zürcher Oberland, Daniel Spörri, so: «Roman ist einer, der einen guten Einstieg in den Wettkampf braucht, und das ist heute morgen nicht passiert. Sein Hang, die Flinte zu früh ins Korn zu werfen, wenns mal nicht läuft, ist deshalb meine grösste Sorge. Warten wir es mal ab.»

Mit zwei Niederlagen und der Tiefstnote 8,50 hat der 20-jährige Nicola Funk in Gang drei und vier nichts mehr zu verlieren. Es müsste ein mittleres Wunder geschehen, würde er sich noch für den Ausstich (5. und 6. Gang) qualifizieren. Dafür bräuchte es noch zwei Siege.

3. Gang: Kindlimann siegte in extremis

Praktisch in allerletzter Sekunde konnte Fabian Kindlimann seinen Kontrahenten Damian Egli aus Steinhuserberg mit Kreuzgriff bezwingen. Damit bleibt er weiterhin im Fahrplan und hält die Flamme der Oberländer weiterhin am Lodern.

Newcomer Funk konnte gegen den Südwestschweizer Luc Gottofrey ein kleines Erfolgserlebnis feiern. Gegen den Romand aus Echallens gab es nach zwei Niederlagen ein Unentschieden. Weiterhin nicht auf Touren kommt Schnurrenberger. Obschon er vor dem Gang entschlossen zur Abkühlung zum Brunnen schritt, konnte er sein Vorhaben mit dem dringend benötigten Sieg nicht umsetzen.

Allerdings bekam er mit dem 174 cm grossen und satten 120-Kilo-Mann Thomas Hurschler aus Grafenriet einen schweren Brocken vorgesetzt. Da nützten auch die Anfeuerungsrufe des Ersatzmannes Benjamin Nock wenig: «Chumm, Schnurri, du chasch es, dra bliibe.» Entsprechend enttäuscht zeigte sich Schnurrenberger auch nach diesem dritten sieglosen Kampf und kommt nun arg in Zugzwang.

Bereits um 15 Uhr bestritt Nicola Funk seinen vierten und auch letzten Kampf an seinem ersten «Eidgenössischen». Gegen den Südwestschweizer Teilverbandskranzer Steven Moser blieb er chancenlos. Der 180 cm grosse und 90 Kilo schwere Hinwiler hatte mit vier Gängen den kürzestmöglichen Auftritt an diesem Esaf. Er wird mit vielen Eindrücken und Erfahrungen die Heimreise antreten können. Seine Bilanz: 1 Remis, 3 Niederlagen.

Kindlimann top – auch Schnurrenberger am Sonntag dabei

Ende gut, fast alles gut. Auf diesen Nenner darf man den ersten Tag aus Zürcher Oberländer Sicht bringen. Roman Schnurrenberger konnte den Kopf mit einem Sieg im vierten Gang gerade noch aus der Schlinge ziehen. Für das Weiterkommen brauchte es 35,75 Punkte. «Schnurri» klassierte sich mit der Maximalnote im vierten Gang mit 36,25 Punkten im Rang 13. (Franz Steiner, Zug)

Wicki und das Berner Team überzeugten



Dort, wo es Gewinner gibt, sind auch die Verlierer nicht weit. So enttäuschten die beiden Könige Arnold Forrer (2001) und Matthias Glarner. Kam das Aus nach vier Gängen aufgrund seiner jüngsten Leistungen für Forrer wenig überraschend, konnte sich Glarner nach seinem Triumph am Berner Kantonalen vor zwei Wochen gerade noch mit seinem ersten Sieg für den Sonntag qualifizieren.



Einen bärenstarken Eindruck hinterliess von den Topschwingern nicht nur der Entlebucher Joel Wicki, sondern auch die Berner Mannschaft hat mit 16 Athleten zahlenmässig die Konkurrenz der anderen Teilverbände klar hinter sich gelassen. Die 39 Schwinger in den ersten sieben Rängen werden in etwa die Zahl sein, die am Ende mit dem eidgenössischen Kranz geschmückt werden. Klar geschlagen geben mussten sich die Innerschweizer mit 8, die Nordostschweizer mit 7, die Südwest- und die Nordwestschweizer mit je 4 in den Top 7. Das Kräfteverhältnis kann sich aber in den verbleibenden vier Gängen wieder verschieben.