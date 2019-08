Kindlimann auf Kranzkurs, Schnurrenberger unter Druck

Fabian Kindlimann auf Kurs, Roman Schnurrenberger hoffnungsvoll und Nicola Funk ohne Exploit: Die Oberländer Schwinger haben den ersten Tag am Eidgenössischen Schwingfest in Zug mit unterschiedlichem Erfolg hinter sich gebracht.

Kindlimann steigert sich

Der bestklassierte Oberländer nach vier Gängen ist Fabian Kindlimann. Der Fischenthaler erreichte zum Auftakt gegen den Innerschweizer Eidgenossen René Suppiger (Sursee) in einem zähen Kampf ein Remis. Dann bezwang er den starken Berner Fritz Ramseier mit seiner Spezialwaffe Kopfgriff und Damian Egli aus Steinhuserberg mit Kreuzgriff.

Zum Abschluss am Samstag lieferte Kindlimann eine Topleistung im vierten Gang ab. Mit einem blitzsauberen Kurz liess er den Innerschweizer Remo Vogel in die Sonne schauen. Damit ist er mit drei Siegen und einem Unentschieden auf Rang 5 in Tuchfühlung mit der Spitze. Es dürfte für seinen Formstand positive Auswirkungen gehabt haben, dass er von 145 auf 135 Kilo abgespeckt hat.

Schnurrenbergers Sieg zum letztmöglichen Zeitpunkt

Nicht nach Wunsch lief es Roman Schnurrenberger. Der Sternenberger kassierte zum Auftakt gegen den Obwaldner Teilverbandskranzer Marco Rohrer eine ärgerliche Auftaktniederlage und kam hernach gegen Sven Hofer (Kerzers) sowie Thomas Hurschler (Grafenriet) nicht über ein Unentschieden hinaus. «Roman ist einer, der einen guten Einstieg in den Wettkampf braucht, und das ist heute morgen nicht passiert. Sein Hang, die Flinte zu früh ins Korn zu werfen, wenns mal nicht läuft, ist deshalb meine grösste Sorge », sagte Daniel Spörri, der Präsident des Schwingklubs Zürcher Oberland.

Im vierten Gang hielt der Sternenberger dann dem Druck stand. Mit einer blanken Zehn gegen den Innerschweizer Kranzer Jonas Burch schaffte er die Qualifikation für den Sonntag knapp. Für das Weiterkommen brauchte es 35,75 Punkte. «Schnurri» klassierte sich mit der Maximalnote im vierten Gang mit 36,25 Punkten im Rang 13. Es braucht am Sonntagmorgen noch eine Topleistung mit zwei Siegen, um in den Kranzausstich (7. und 8. Gang) vorzustossen.

Für Funk ist das ESAF zu Ende

Für den Hinwiler Nicola Funk ist das Eidgenössische nach vier Gängen vorbei. Der Newcomer feierte einzig im dritten Gang gegen den Südwestschweizer Luc Gottofrey ein kleines Erfolgserlebnis in Form eines Unentschiedens nach zwei Niederlagen. Bereits um 15 Uhr bestritt er seinen vierten und letzten Kampf. Gegen den Südwestschweizer Teilverbandskranzer Steven Moser blieb er chancenlos. Seine Bilanz: 1 Remis, 3 Niederlagen – und viele gesammelte Erfahrungen. (Franz Steiner, Zug)

Ein Trio bleibt ohne Makel

An der Spitze blieben drei Favoriten makellos: Joel Wicki, Armon Orlik und Christian Stucki gewannen alle vier Gänge. Der noch regierende König Matthias Glarner erlebte einen mühseligen Tag. Nur dank der Maximalnote im 4. Gang gegen Urs Doppmann erreichte der Berner Oberländer den Wettkampf des zweiten Tages. Der mit Niederlagen im 1. und im 3. Gang gebeutelte Königsanwärter Samuel Giger tat am Ende des Tages, was er tun konnte. Der Thurgauer besiegte im 4. Umgang den Berner Stefan Studer, den zurzeit besten Hornusser, auf eine Weise, wie man es von Giger gewohnt ist. (sda)