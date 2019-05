Bei Halbzeit liegt ein Trio voraus

Am Zürcher Kantonalschwingfest in Fehraltorf sind drei Gänge vorbei. Bei Hälfte des Pensums liegen drei Schwinger mit drei Siegen an der Spitze: Der St. Galler Michael Rhyner, der im zweiten Gang den Mitfavoriten Roger Rychen bezwang, sowie der Winterthurer Christian Lanter, der in seiner Karriere noch auf den ersten Kranz wartet, holten bisher das Punktemaximum.

Einen halben Punkt dahinter liegt mit Samir Leuppi einer der meistgenannten Favoriten. Auch Leuppi holte drei Siege, wurde dabei aber zweimal mit 9,75 bewertet. Dahinter folgt mit dem Thurgauer Domenic Schneider ein weiterer Siegkandidat. Er holte nach einem gestellten Gang gegen Fabian Kindlimann (Fischenthal) zum Auftakt zwei Siege.

Die Oberländer wurden nach einem starken Start etwas zurückgebunden. Zur Mittagspause ist der 18-jährige Tobias Schmidlin (Hinwil) der Bestklassierte. Er bodigte Michael Zumbach und Christian Aerne mit der Maximalnote, ehe er gegen Martin Roth den Kürzeren zog. Ebenfalls zwei Siege und eine Niederlage verzeichnete Nicola Funk (Hinwil).

Schnurrenberger und Kindlimann zurückgebunden

Etwas ins Hintertreffen geraten sind die nominell besten Oberländer Fabian Kindlimann und Roman Schnurrenberger. Eidgenosse Kindlimann (Fischenthal) stellte zum Auftakt mit Domenic Schneider und bezwang dann Andreas Inauen. Gegen Patrick Schmid kam er im dritten Gang aber über ein Remis nicht hinaus. Der Sternenberger Schnurrenberger weist dieselbe Bilanz auf. Mit je 27,5 Punkten ist der Rückstand des Duos auf die Spitze schon relativ gross.