Das soll die Oberländer beflügeln

Die Zahlen sind imposant. 25 Millionen Franken betrug das Budget für das eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2013. 4000 Helferinnen und Helfer standen im Einsatz. Einer davon: Matthias Sempach.

Nicht etwa ein Namensvetter des mittlerweile zurückgetretenen Schwingers, sondern genau jener Matthias Sempach, der sich damals in Burgdorf zum König krönte. Der Berner lebte zu diesem Zeitpunkt rund acht Kilometer vom Austragungsort des «Eidgenössischen» entfernt.

Regelmässig war er vor dem Grossanlass auf den Festplatz anzutreffen. Er stellte sich dabei auch vor, wie es wohl sein würde, in der Arena zu schwingen. In der Gabenbeiz packte er ebenfalls selber an. Die Mithilfe beim Aufbau beflügelte Sempach mental und verlieh ihm eine Extraportion Motivation.