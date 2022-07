Fehraltorfer Traberwallach in toller Form

Im bestdotierten Galopprennen eines gemischten Renntages in Avenches lief Hericourt als Zweiter ins Ziel. Der vierjährige Vollblüter trägt die Farben von Peter und Eve Krähenbühl aus Pfäffikon. Geritten wurde er von Sibylle Vogt. Am besten aufgehoben ist Hericourt an der Spitze, wo er seine grosse Galoppade ungestört entfalten kann. Doch andere Pferde starteten schneller, so dass Sibylle Vogt mit ihm in äusserer Spur hängen blieb. Obwohl Hericourt, der zudem das höchste Gewicht aller Teilnehmer zu tragen hatte, manchen Meter mehr absolvieren musste als der führende Checkpoint, zeigte er Kampfgeist und machte in der Endphase auf den Leader noch einigen Boden gut, konnte ihn aber nicht mehr ganz stellen.

Im trabsportlichen Hauptereignis, dem Grand Prix de Vitesse, wurde Tobrouk de Payré Fünfter. Der 15-jährige Wallach des Fehraltorfers Roland Müller verpasste den dritten Rang nur ganz knapp. Im Rahmenprogramm wurde Intemporel Hoerdt aus dem Stall des Werrikers Theo Fankhauser Vierter in einem Trabfahren für Vier- und Fünfjährige. Im Sulky sass Fankhausers Tochter Evelyne Hirt. (wib)