Krummenacher sorgt für einen Knall

Die Meldung ist dürr. Und wenig erhellend. Sie hat es aber in sich: Randy Krummenacher fährt in der nächsten Supersport-Saison doch nicht für das Team CM Racing Ducati. Das teilte der italienische Rennstall am Freitagmittag mit.

Die Trennung sei vom Oberländer ausgegangen, schreibt das Team. Und Alessio Cavaliere lässt sich wie folgt zitieren: «Als Teamchef des CM Racing Teams respektiere ich die Entscheidung von Krummenacher, dem ich für seine weitere Karriere alles Gute wünsche.»

Der aus dem Grüt stammende Krummenacher hatte erst Mitte September zu den Italienern gewechselt, um den verletzten Luca Bernardi zu ersetzen. Gleich bei seinem ersten Einsatz sorgte der 31-Jährige damals für einen Paukenschlag. Er gewann das Rennen in Barcelona.

Neuen Vertrag nicht unterschrieben

Bis am Freitag deutete auch nichts darauf hin, dass der erfahrene Töffpilot und der italienische Rennstall getrennte Wege gehen würden. Noch vor weniger als einem Monat bestätigten beide Parteien, gemeinsam in die Supersport-WM 2022 zu steigen.

Nun wird aus diesen Plänen trotzdem nichts. Gegenüber dem Webportal «speedweek» sagte Krummenache, er habe keinen Vertrag gekündigt.

Die Vereinbarung mit CM Racing sei nach dem finalen Rennen der letzten Saison ausgelaufen. «Im Angebot für 2022 waren die vertraglichen Bedingungen durchaus anders als in diesem Jahr», sagt Krummenacher.

«Ich habe gespürt, dass ich somit nicht zu 100 Prozent hinter diesem Projekt stehen kann und deshalb ganz einfach entschieden, den Vertrag für die kommende Saison nicht zu unterschreiben.»

Beim MV Augusta schmiss er hin

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass der Supersport-Weltmeister von 2019 für einen Paukenschlug sorgt. Im Sommer 2020 hatte Krummenacher während der Saison seinen Vertrag mit MV ­Agusta gekündigt.

«Aufgrund schwerwiegender Versäumnisse des Unternehmens», wie er damals begründet hatte. (ome)