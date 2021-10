Sauber-Verkauf scheint vom Tisch zu sein

Vorerst scheint bei den Eigentumsverhältnissen im Sauber-Team also alles beim Alten zu bleiben. Von offizieller Seite gibt und gab es zu dieser Angelegenheit allerdings weder Bestätigungen noch Dementis.

Fakt hingegen ist: Michael Andretti will unbedingt in die Königsklasse des Automobilsport einsteigen, die in den USA auf immer mehr Interesse stösst. Der GP von Austin am letzten Wochenende fand vor 140000 Zuschauern statt.

Der 59-jährige Andretti, der 1993 selber 13 Formel-1-Rennen fuhr, führt seit bald 20 Jahren sein eigenes Rennsportunternehmen. Andretti Autosport ist in verschiedenen Bereichen aktiv. Vor allem in der Indycar-Serie, der Firma gehört aber unter anderem auch ein Formel-E-Team.