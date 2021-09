Räikkönen holt vier Punkte für Hinwiler F1-Team

Kimi Räikkönen feierte nach zwei wegen Corona verpassten Rennen eine geglückte Rückkehr. Er machte sich den Regen in den letzten Minuten des Rennens zunutze. Der Finne sicherte sich als Achter 4 WM-Punkte für Alfa Romeo. Es waren die ersten WM-Punkte seit dem Grand Prix von Ungarn. Teamkollege Antonio Giovinazzi wurde 15.

Lewis Hamilton feiert im Grand Prix von Russland in Sotschi seinen 100. GP-Sieg. In der chaotischen Schlussphase behielten der 36-jährige Brite und sein Mercedes-Team die besten Nerven und wechselten fünf Runden vor Schluss die Reifen.

Norris verliert Führung im Regen

Der bis dahin führende Lando Norris, der erstmals in seiner Karriere von der Pole-Position starten durfte, vollzog seinen Boxenstopp erst in der drittletzten Runde. Da war der Regen schon viel heftiger geworden und der Brite rutschte in seinem McLaren-Mercedes nur noch auf der Strecke herum. Am Schluss rettete er noch Rang 7 ins Ziel.

Max Verstappen, der im Red Bull-Honda vom letzten Startplatz losfahren musste, beendete seine Aufholjagd auf dem zweiten Rang und hielt den Schaden in der Gesamtwertung damit im Rahmen. Der Niederländer musste zwar die Führung an Hamilton angeben, liegt aber nur zwei Zähler hinter dem siebenfachen Weltmeister (244,5:246,5). Dritter wurde Carlos Sainz im Ferrari.

Nächster Halt Istanbul

In zwei Wochen macht der Formel-1-Zirkus in Istanbul (TUR) Halt. Bei der Rückkehr auf den Istanbul Park Circuit im Vorjahr (nach 9 Jahren Pause) siegte Hamilton vor Sergio Perez und Sebastian Vettel.