Krummenacher wechselt per sofort Team

Randy Krummenacher und das niederländische Team EAB Racing haben ihre Zusammenarbeit per sofort beendet. «Im gegenseitigen Einvernehmen», wie der Oberländer Töffpilot am Montagmorgen in einer Medienmitteilung schreibt.



Krummenacher steht aber nicht etwa mit leeren Händen da, sondern vollzieht in der Supersport-WM einen fliegenden Wechsel. Der aus dem Grüt stammende Fahrer pilotiert künftig die Yahama des italienischen CM-Teams. In diesem ersetzt er den verletzten Luca Bernardi.

Krummenacher sagt, er sehe beim neuen Rennstall «eine grossartige Chance». Und bedankt sich zugleich beim bisherigen Teamchef Ferry Schoenmakers, ihn frei gegeben zu haben.

Dieser wiederum lobt, Krummenacher habe immer versucht, alles zu geben. «Ich habe volles Verständnis für die Gelegenheit, die sich für ihn ergeben hat. Und habe erkannt, dass dies das Beste ist.»

Wiedersehen mit Vertrauten

Die Zusammenarbeit zwischen Krummenacher und dem EAB-Team war nicht so erfolgreich wie erhofft. Nach 14 Rennen liegt der Supersport-Weltmeister von 2019 in der Gesamtwertung nur an neunter Stelle.

Lediglich einen einzigen Podestplatz fuhr Krummenacher diese Saison bisher heraus. In Assen wurde er im zweiten Lauf Dritter. Der 31-Jährige machte zuletzt denn auch keinen Hehl aus seiner Enttäuschung und sprach von frustrierenden Ergebnissen.