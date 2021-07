Alfa Romeo und Sauber bleiben einander treu

Alfa Romeo und Sauber Motorsport sind auch zukünftig gemeinsam in der Formel 1 unterwegs. Laut einem Communiqué von Alfa Romeo besteht eine Übereinkunft für eine mehrjährige gemeinsame Tätigkeit.



Die genaue Vertragsdauer wird allerdings offen gelassen. Zudem steht in der Medienmitteilung, dass das Abkommen in alljährlichen Gesprächen erneuert respektive bestätigt werden soll.

Ein vorrangiges Ziel sei die jährliche Verbesserung gegenüber dem jetzigen Leistungsvermögen, mit dem Alfa Romeo im hinteren Teil der Formel-1-Teams figuriert. In der Konstrukteuren-Wertung belegt der Hinwiler Rennstall nach neun Rennen mit zwei gewonnenen Punkten nur den 8. Platz unter zehn Teams.

Beide Fahrer haben diese Saison je einmal gepunktet. Der Italiener Antonio Giovinazzi schaffte es im Mai auf dem Stadtkurs in Monte-Carlo in die Top 10, der 41-jährige Kimi Räikkönen im Rennen darauf Anfang Juni in Aserbaidschan.