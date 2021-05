Krummenacher steigert sich leicht

Nach dem Warm-up am Sonntag war Krummenacher sicher, es weiter nach vorne zu schaffen. «Unglücklicherweise waren danach die Streckenbedingungen anders und die Temperaturen höher.»

Krummenacher konnte darum nicht so «pushen», wie er sich vorgenommen hatte und musste mit derselben Platzierung wie am Vortag Vorlieb nehmen.

Misano kommt ihm gelegen

Während sich der Südafrikaner Steven Odendaal im ersten Rennen durchgesetzt hatte, gewann der Berner Dominique Aegerter tags darauf.

Am 12./13. Juni geht die Supersport-WM mit den Rennen in Misano (ITA) weiter. Krummenacher blickt optimistisch nach vorne. Die nächste Station dürfte ihm in die Karten spielen, um einen weiteren Schritt nach vorne machen zu können.

Misano gehört nicht nur zu Krummenachers Lieblingsstrecken. Der routinierte Oberländer hat da auch häufig trainiert. (ome)