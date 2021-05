Der Routinier fühlt sich wie ein Rookie

Es muss sich anfühlen wie eine Ewigkeit. Am 1. März 2020 startete Randy Krummenacher letztmals zu einem Supersport-Rennen – und stürzte in der ersten Runde.



Letztmals eine Ziel­flagge sah er am 26. Oktober 2019, als er sich im letzten Saisonrennen in Katar den Weltmeistertitel sicherte. Die Erinnerungen daran, sie sind schön, doch sie verblassen langsam nach über anderthalb Jahren, in denen sehr viel geschehen ist.

Am Wochenende nun startet der Grütner in die neue Saison. Und es verwundert nicht, dass er sagt: «Es fühlt sich komisch an.»