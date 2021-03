Keiner hat mehr Ausdauer als Räikkönen

Das heisst: Der C41-Ferrari ist ein zuverlässiger Bolide. Die Tests seien ohne technische Probleme verlaufen, teilte das Team denn auch mit. Man habe das Programm wie geplant abspulen können. Es sah am Samstag (Giovinazzi) und am Sonntag (Räikkönen) jeweils vormittags Rennsimulationen vor, nachmittags lag der Fokus eher auf einer schnellen Runde.

Nur drei waren schneller

Die schnellste Zeit für die Hinwiler Equipe stellte Räikkönen am Sonntag auf – es war die viertschnellste des gesamten Testwochenendes hinter Max Verstappen (Red Bull), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) und Carlos Sainz (Ferrari) – und unmittelbar vor Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes.

«Wir sind besser vorbereitet als im letzten Jahr.»

Technik-Chef Jan Monchaux

Doch die Testzeiten sagen üblicherweise wenig aus. «Wir wissen ja nicht, was die anderen Teams machen», sagte Räikkönen. «Aber wir wissen was unser Auto macht, und vom Gefühl her ist es besser als letztes Jahr.»

Auch Technik-Chef Jan Monchaux sprach von «ermutigenden Resultaten» und sagte: «Wir sind besser vorbereitet als im letzten Jahr.» Wo die Hinwiler tatsächlich stehen wird das erste Rennen in zwei Wochen zeigen.