Eine neue Nase – und einige offene Fragen

Etwas Chopin, etwas Puccini, ­einige salbungsvolle Worte der Moderatoren – und dann war er da, der C41. In einem Opernhaus präsentierte das Hinwiler Team Alfa Romeo seinen neuen Bo­liden – nicht in einem italienischen, sondern im Teatr Wielki in Warschau.

«Grosses Theater» heisst das auf Deutsch – und im Vergleich zu anderen Jahren war der Auftritt tatsächlich auch gross. Auch schon stellte das Team sein neues Auto ganz simpel in der Boxengasse unmittelbar vor den ersten Testfahrten vor.

Eine prominentere Bühne