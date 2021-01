Für einmal ist Sauber an der Spitze

Und: In der Bezeichnung des Boliden wird eine Nummer übersprungen. Auf den C39 folgt nicht der C40, sondern der C41. Warum das so ist, wird man wohl spätestens am 22. Februar erfahren – möglicherweise soll die Typenbezeichnung der Jahreszahl angeglichen werden.

Seit dem 1970 gebauten C1 tragen alle in Hinwil konstruierten Rennwagen den ersten Buchstaben von Peter Saubers Frau Christiane im Namen, bisher waren sie auch fortlaufend nummeriert.

Getestet wird erst später

Der C41 wird also in einem Monat in Warschau präsentiert – bis man allerdings den ersten Vergleich zur Konkurrenz ziehen kann, dauert es danach noch einmal zweieinhalb Wochen. Die dreitägigen Tests beginnen am 12. März in Bahrain, wo am 28. März auch der Saisonstart stattfinden soll, nachdem der GP von Australien bereits verschoben wurde.

Ein riesiger Schritt nach vorne ist von den Hinwilern in der neuen Saison nicht zu erwarten. Viel hängt davon ab, ob Ferrari den zuletzt unterlegenen Motor so stark verbessern kann, wie die Italiener sich das erhoffen.

Vertrag läuft 2021 aus

A propos Ferrari: Wie verschiedene Motorsport-Newsportale berichten, soll der Ende 2021 auslaufende Vertrag der Hinwiler mit dem italienischen Hersteller bald verlängert werden. Seit 2010, der ersten Saison nach der BMW-Ära, besteht die Partnerschaft.

Zuletzt bot die Gerüchteküche auch einen Wechsel zu Renault feil. Sauber-Teamchef Frédéric Vasseur war dort einst Teamchef, und unterdessen haben die Franzosen keine Motorenkunden mehr.

Laut Medienberichten arbeitet man nun aber in Hinwil am 2022er-Chassis und kalkuliert dabei mit den Dimensionen von Motor und Getriebe aus dem Hause Ferrari.