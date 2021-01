Hinwiler Rennstall hat mehr Zeit

Nach hinten verschieben dürften sich auch die Vorsaisontests, die aus Kostengründen nur noch drei statt wie bisher sechs Tage umfassen. Ursprünglich sollten sie vom 2. bis am 4. März in Barcelona stattfinden, nun sollen sich die Teams darauf verständigt haben, vom 12. bis am 14. März in Bahrain zu testen.

Damit haben die Teams immerhin eine Woche länger Zeit, die neuen Autos fertigzustellen. «Im Designoffice und in der Produktion ist die ­Arbeitsbelastung aber in diesen Wochen am höchsten», sagte Sauber-Teamchef Frédéric Vasseur in einem Interview mit Züriost vor den Feiertagen.