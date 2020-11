Wetziker triumphieren auf allen Ebenen

In Mugello feierte das mit zwei VW Golf GTi TCR angetretene Team Autorama den vierten Saisonsieg. Das Fahrerquartett Miklas Born, Roberto Ferri, Yannick Mettler und Alberto Vescov gewann nach 307 Runden mit knapp 90 Sekunden Vorsprung.

Auch das zweite Autorama-Fahrzeug schaffte es aufs Podest. Constantin Kletzer, Jasmin Preisig, Philipp Hagnauer, Stefan Tanner und Yannick Mettler wiesen bereits eine Runde Rückstand auf ihre Teamkollegen auf. Beide Autos kamen ohne technische Probleme über die Runden – im Langstreckensport ist das einer der wichtigsten Schlüssel zum Erfolg.

Auch die Fahrer mit Titeln

A propos Erfolg: Die Wetziker sicherten sich nicht nur die Team-Meistertitel, auch einige ihrer Piloten holten Pokale. Miklas Born und Roberto Ferri sicherten sich punktgleich den Gesamtsieg, Born gewann zusätzlich den Junior-Cup und Jasmin Preisig setzte sich in der Frauen-Wertung durch. Ihre Titel wollen die Wetziker auch 2021 verteidigen. Man stehe bereits in den Planungen für den Saisonauftakt im Januar in Dubai, heisst es in einer Mitteilung. «Das Team wird auf jeden Fall so aufgestellt sein, dass es um den Titel mitreden kann.» (zo)