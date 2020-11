Imola bringt Sauber Glück

Fast ein Jahr musste sich das Hinwiler Team Alfa Romeo gedulden, bis endlich wieder beide Autos WM-Punkte holten. Am 17. November 2019 war das in Brasilien letztmals der Fall mit den sensationellen Rängen 4 und 5. Nun sorgten in Imola Kimi Räikkönen als Neunter und Antonio Giovinazzi als Zehner für das beste Sauber-Resultat der Saison 2020.

Nach dem ernüchternden Qualifying mit den Startplätzen 18 (Räikkönen) und 20 (Giovinazzi) schienen Punkte ausser Reichweite. Einmal mehr entpuppten sich die Hinwiler Boliden im Rennen aber als konkurrenzfähiger als auf eine einzelne schnelle Runde. Zudem profitierten die Alfa-Piloten auch von Patzer der Konkurrenz: Fünf Fahrer fielen aus, und in der Schlussphase leistete sich Alex Albon im Red Bull einen Dreher, der auch Giovinazzi in die Punkteränge spülte.