Das sind die Kandidaten für ein Sauber-Cockpit

Das Transferkarussell in der Formel 1 dreht sich und dreht sich – und beide Sauber-Cockpits sind noch frei. Wann entschieden wird, wer 2021 in den Hinwiler Boliden sitzt, ist offen. Teamchef Frédéric Vasseur zeigte sich bisher immer sehr gelassen, was die Zukunftsplanung anbelangt. Am Wochenende sagte er: «Wir werden in den nächsten Wochen mit unseren Fahrer reden und dann entscheiden, was wir tun. Es gibt viele verfügbare Fahrer auf der Liste.»