Strafe gegen Krummenachers Ex-Team

Das ehemalige Team von Randy Krummenacher ­wurde nachträglich vom ersten Rennen der Supersport-Saison in Australien Ende März disqualifiziert. Wie der Weltverband FIM mitteilt, waren bei MV Agusta die versiegelten Motoren der Maschinen des Grütners und seiner beiden Teamkollegen ohne Genehmigung geöffnet worden.

Kein vorsätzlicher Regelbruch

Allerdings heisst es weiter, das Team habe die Regeln nicht vorsätzlich gebrochen und sich keinen Vorteil verschaffen wollen. Es habe sich um einen «mechanischen Check» und eine Kommunikationspanne gehandelt.

In Jerez, wo am Wochenende der Rennbetrieb in der Superbike-WM wiederaufgenommen wurde, standen beide verbliebenen MV-Agusta-Piloten jedenfalls am Start.