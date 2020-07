Wie zu den ganz dunklen Sauber-Zeiten

Die Startplätze 19 (Giovinazzi) und 20 (Räikkönen) liessen jedenfalls Erinnerungen an ganz dunkle Sauber-Zeiten aufkommen, die eigentlich überwunden schienen. Immerhin lief der C39-Ferrari wie schon in den beiden Rennen in Österreich erneut im Renntrimm besser. Doch Überholen ist in Ungarn schwierig – und diesmal tat die Konkurrenz den Hinwilern nicht den Gefallen, gleich reihenweise auszufallen. Lediglich Pierre Gasly im Alphatauri kam nicht ins Ziel.

Haas pokerte besser

Die einzige Chance auf Punkte für Alfa Romeo wäre es gewesen, im Reifenpoker auf der abtrocknenden Strecke am Start auf Slicks statt auf Intermediates zu setzen. Für Kevin Magnussen lohnte sich dieses Risiko – er wurde 9. und sorgte dafür, dass Haas in der Konstrukteure-WM zu Alfa Romeo auf den 8. Rang aufschloss.

Während an der Spitze Mercedes einmal mehr dominierte und Lewis Hamilton mit seinem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg die WM-Führung übernahm, scheint für Alfa Romeo guter Rat teuer.

Viel Arbeit für Hinwiler

Nach drei Rennwochenenden in Serie steht nun eine zweiwöchige Pause an, ehe es in Silverstone mit zwei Rennen in Folge weitergeht. Die kurze Zeit müssen die Hinwiler nutzen, um das Auto weiterzuentwickeln, wenn sie sich nicht bald ganz am Ende des Klassements wiederfinden wollen.