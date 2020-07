Krummenacher schmeisst hin

Paukenschlag drei Wochen vor dem Restart der Supersport-Saison: Randy Krummenacher, der eigentlich hatte seinen WM-Titel verteidigen wollen, kündigt seinen Vertrag mit MV Agusta. Dies gab der Oberländer aus dem Grüt am Freitagnachmittag in einem Communiqué bekannt. Was konkret zur Trennung führte und wie der Krummenacher seine Zukunft sieht, bleibt vorerst offen.

Die Kündigung erfolge «aufgrund schwerwiegender Versäumnisse des Unternehmens», die sich negativ auf Krummenachers Leistung, seine Professionalität, seinen Ruf sowie auf seine persönliche Sicherheit auswirken würden, heisst es in der Mitteilung.

Krummenacher habe zudem eine formelle Beschwerde an das Unternehmen geschickt und «die für die Überwachung technischer Unregelmässigkeiten zuständige Stelle» informiert. Er habe «die Risiken einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhältnisses und die Werte, die sein berufliches und persönliches Leben stets ausgezeichnet haben, sorgfältig gegeneinander abgewogen».

«Ich sehe mich mit einer Entscheidung konfrontiert, die ich nie habe treffen wollen.»

Randy Krummenacher

Konkreteres zu den Gründen wurde nicht bekannt. Krummenacher war am Freitag für Züriost nicht erreichbar. «Es ist keine angenehme Situation und ich sehe mich mit einer Entscheidung konfrontiert, die ich nie habe treffen wollen», wird der 30-Jährige im Communiqué zitiert. Er habe dies tun müssen, um «meine Integrität in moralischer und beruflicher Hinsicht sowie meine Sicherheit zu wahren.» Er sei in seiner Karriere immer «den Weg der Fairness» gegangen und habe sich jeder Situation «mit ganzer Kraft gestellt». Weitere Stellungnahmen würden «in Kürze» folgen.

Keine Indizien für Missstände

Krummenacher hatte in der letzten Saison den Titel in der Supersport-WM mit dem Team Evan Bros geholt. Der Wechsel zu MV Agusta war für den Oberländer eigentlich ein Schritt vorwärts gewesen, erstmals in seiner Karriere hatte er sich einen Startplatz nicht erkaufen müssen. Beim Privatteam des Schweizer Teamchefs Andrea Quadranti, das Werkunterstützung des italienischen Motorradherstellers MV Agusta geniesst, hätte er leistungsabhängige Bonuszahlungen erhalten.

Lediglich ein Rennen bestritt Krummenacher mit MV Agusta. Beim Saisonstart in Australien Anfang März missriet ihm der Start, danach riskierte er viel und stürzte bereits in der ersten Runde. Indizien, dass es zwischen Krummenacher und seinem Team nicht zum Besten steht, gab es in letzter Zeit für Aussenstehende keine. Zwar testete der Oberländer im Juni eine Superbike-Ducati, das war aber mit MV Agusta abgesprochen – und noch nach diesem Test sagte er, er wolle in der Supersport-WM mit MV Agusta dominant sein.