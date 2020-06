Für Krummenacher geht's Ende Juli wieder los

Insgesamt sind elf Rennen angedacht – allein vier davon in Spanien. Im provisorischen Plan figurieren mit Argentinien und Katar auch zwei Stationen ausserhalb Europas – dies allerdings noch mit Fragezeichen: Die Rennen in Argentinien (9. bis 11. Oktober) und Italien (6. bis 8. November) sind noch nicht bestätigt, jene in England, Holland und Katar sind noch gar nicht terminiert.

In der Supersport-WM fand 2020 bisher ein Rennen statt. In Australien am 1. März schied Krummenacher in seinem ersten Rennen als Weltmeister in der ersten Runde aus. (fbo)