Wenn der Star-Goalie für Sauber fährt

Die virtuelle Welt macht möglich, was in der realen undenkbar ist – und das gleich in vielerlei Hinsicht. Während die Formel 1 probiert, trotz der Pandemie irgendwie doch noch auf die richtigen Strecken zurückzukehren, ist der Online-Rennbetrieb im virtuellen Raum in vollem Gang.

Am Wochenende ging der GP von Spanien über die Bildschirme – und endete mit dem Sieg von George Russell im Williams. Das wäre in der Realität eine Sensation – in der digitalen Parallelwelt hatte sich der Triumph aber abgezeichnet.