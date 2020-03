«Das Spitalpersonal fährt das härteste Rennen»

Es ist eine schöne Gegend. Castiglione del Lago heisst der Ort am Westufer des Trasimenischen Sees in der italienischen Region Umbrien. Mitten in einer beliebten Freizeit- und Ferienregion gelegen – dort lebt Randy Krummenacher seit einigen Jahren mit seiner Partnerin Serena, deren Sohn Gioele (11) und der gemeinsamen Tochter Leyla (2).