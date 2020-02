Die Swissness fiel einem Sponsor zum Opfer

«Wir müssen einfach einen besseren Job machen als in der letzten Saison.»

Teammanager Beat Zehnder

Für Teamchef Frédéric Vasseur war die Präsentation ein grosser Moment – und das Ende eines langen Prozesses. «Bisher ging alles gut», sagt der Franzose, «aber die Wahrheit zeigt sich jetzt in Barcelona und dann beim Saisonstart in Melbourne.» Am 15. März findet der erste GP des Jahres in Australien statt.

Für Alfa Romeo geht es darum, nach der Stagnation in der Saison 2019, als erneut nur der 8. WM-Rang resultierte, einen Schritt vorwärts zu machen. Zwar sehe das Auto seinem Vorgänger ähnlich, schreibt das Team, aber es sei «ein komplett neues Konzept, das uns dabei helfen soll, uns Richtung Spitze des Feldes zu bewegen».

Stabile Regeln erschweren Verbesserung

Diese Aufgabe ist ohnehin schon nicht leicht. Dass es keine Regeländerungen gab, erschwert sie zusätzlich – erst auf 2021 hin stehen im technischen Reglement grosse Änderungen an. «An stabilen Regeln hat man Freude, wenn man vorne mitfährt. Wenn man Aufholbedarf hat, macht es das schwieriger», sagte Technikchef Jan Monchaux bei der Präsentation. Kaum ein sichtbares Teil sei vom Vorgänger übernommen worden. «Wir haben hoffentlich einige Fehler ausgemerzt. Aber das eine Teil am Auto, das uns einen riesigen Schritt nach vorne bringt, gibt es nicht.»

Sechs Tage lang hat der Hinwiler Rennstall nun Zeit, um den C39 zu testen, seine Kinderkrankheiten zu eliminieren und die Basis für bessere Resultate als 2019 zu legen. Für den Illnauer Teammanager Beat Zehnder ist die Losung simpel: «Wir müssen einfach einen besseren Job machen als in der letzten Saison.»