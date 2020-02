Das ist der neue «Sauber»

Andere machen darum ein grosses Brimborium – das von der Hinwiler Sauber Motorsport AG betriebene Team Alfa Romeo Orlen fährt quasi einfach aus der Garage: Um 8.15 Uhr präsentierte der Rennstall seinen Boliden für die Saison 2020 in der Boxengasse des Circuit de Catalunya. Dort finden ab heute die ersten Vorsaisontests statt.

Einen ersten Blick auf den C39-Ferrari gewährte das Team seinen Fans via Social Media schon am letzten Freitag. Da kam das Auto noch in Schlangenoptik daher. Nun hat es sich quasi gehäutet – und sieht farblich wieder gleich aus wie im letzten Jahr. «Für einen Neuanfang braucht es eine neue Haut», hatte das Team letzte Woche in einer Medienmitteilung geschrieben. Das bezieht sich also offensichtlich nicht auf die Farbgebung.